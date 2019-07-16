Вкладчики готовы вернуть инвестиции в украинскую таможню - Нефедов

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Большинство доноров готовы перезапустить прекращенные ранее программы международной помощи для таможни.
Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на встрече с представителями компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации.
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“Большинство доноров готовы запустить программы международной помощи для таможни, которые были остановлены по многим объективным причинам два-три года назад”, – сказал Нефедов.
Он уточнил, что средства могут быть использованы как инвестиции в таможенную инфраструктуру, IT-систему и обучение сотрудников.
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