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Вкладчики готовы вернуть инвестиции в украинскую таможню - Нефедов

Вкладчики готовы вернуть инвестиции в украинскую таможню - Нефедов

Большинство доноров готовы перезапустить прекращенные ранее программы международной помощи для таможни.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на встрече с представителями компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации.

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“Большинство доноров готовы запустить программы международной помощи для таможни, которые были остановлены по многим объективным причинам два-три года назад”, – сказал Нефедов.

Он уточнил, что средства могут быть использованы как инвестиции в таможенную инфраструктуру, IT-систему и обучение сотрудников.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году ЕС свернул программу помощи Украине, в рамках которой предусмотрено 29 млн евро на модернизацию пунктов пропуска на границе Украины с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.
По материалам Економічна Правда
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