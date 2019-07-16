Пыльную коллекцию необычных Corvette разыграют в лотерею

Коллекцию из 36 Corvette, которая десятилетиями прозябала в одном из подвалов Манхэттена, разыграют в лотерею в благотворительных целях.

Их история связана с психоделическим артистом Питером Максом. В 2014 году он продал их совладельцу Gotham Comedy Club — Крису Маззилли — и двум нью-йоркским семьям – Хеллерс и Спиндлерс – занимающимся недвижимостью.

До этого они почти 30 лет стояли неиспользованными в грязи в одном из старых гаражей Нью-Йорка. В своё время Макс забрал машины у плотника из Лонг-Айленда, который выиграл партию в конкурсе в 1988 году. Изначально автомобили должны были использоваться как арт-проект – вероятно, поэтому их и перекрасили.

Однако вскоре у Макса возникли проблемы с налоговой службой, потому он просто бросил спорткары, которые впоследствии прозвали «Потерянными корветами».