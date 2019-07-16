Абитуриентам рассказали об алгоритме зачисления на бюджет

Рекомендации к поступлению абитуриента в вуз на бюджетную форму абитуриент может получить до 12:00 26 июля, после чего он должен до 18:00 31 июля отнести документы в приемную комиссию выбранного вуза.

Об этом заявила директор ГП “ИнфоРесурс” Оксана Белик.

“Если заявитель допущен приемной комиссией к участию в конкурсном отборе, то поступающий будет иметь возможность до 12 часов 26 июля получить рекомендации по зачислению на бюджет. В электронном кабинете появится соответствующий статус заявления. До 18 часов 31 июля абитуриент должен предоставить в приемную комиссию учреждения образования документы”, – рассказала Белик.

Среди документов, которые необходимо подать в вуз:

копия документа, удостоверяющего личность,

оригинал документа об образовании и приложения к нему,

документ о военном учете,

сертификаты ВНО ,

, 4 цветные фотографии 3 на 4,

другие документы, предусмотренные правилами приема документов учебного заведения.

После этого уже в 12:00 1 августа статус заявления поступающего в электронном кабинете меняется на “включено в приказ”. Это означает, что вуз выдает приказ о зачислении абитуриента. Если же по каким-то причинам поступающий не подает оригиналы документов, то его исключают из списка рекомендованных.

Если же абитуриент не получит рекомендации по зачислению на бюджет, автоматически будет включен в список рекомендованных к обучению на контрактной форме.