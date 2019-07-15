Qualcomm снова получила штраф за ограничение конкуренции

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Крупнейшего в мире производителя чипов, компанию Qualcomm, оштрафовали на 242 млн евро ($272 млн) за ограничение конкуренции на рынке модемов.
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Европейская комиссия обвинила Qualcomm в продаже чипов по заниженной цене, чтобы вытеснить с рынка британскую Icera, что в результате привело к ее поглощению компанией NVIDIA.
«Стратегическое поведение Qualcomm на рынке помешало конкуренции и инновациям на рынке», – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Напомним: в прошлом году ЕК оштрафовала Qualcomm на 997 млн евро ($1,1 млрд) за то, что чипмейкер подкупал Apple с целью недопущения ее сотрудничества с конкурентами, в частности Intel.
В феврале этого года Qualcomm обязали заплатить штраф за то, что она платила «откаты» производителям мобильных устройств. Это следует из материалов антимонопольного расследования, которое длилось 10 лет. Рассмотрение дела вела южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC).
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