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Финального текста постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа нет, - Нефедов

Финального текста постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа нет, - Нефедов

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что финального текста постановления Кабмина о введении спецпошлины на российские товары с 1 августа до сих пор нет.

Об этом он сказал на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает “Интерфакс-Украина”.

По его словам, идет затяжная борьба в кулуарах.

“Есть лоббисты с разных сторон, которые растягивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует”, – подчеркнул Нефедов.

Руководитель Государственной таможенной службы отказался раскрыть детали. “Все вопросы – к премьеру”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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