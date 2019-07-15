Финального текста постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа нет, - Нефедов

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Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что финального текста постановления Кабмина о введении спецпошлины на российские товары с 1 августа до сих пор нет.
Об этом он сказал на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает “Интерфакс-Украина”.
По его словам, идет затяжная борьба в кулуарах.
“Есть лоббисты с разных сторон, которые растягивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует”, – подчеркнул Нефедов.
Руководитель Государственной таможенной службы отказался раскрыть детали. “Все вопросы – к премьеру”, – добавил он.
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