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Sony готовит смартфон с революционным 5K-экраном

Sony готовит смартфон с революционным 5K-экраном

Японская компания Sony работает над новым флагманским смартфоном Xperia 1R (J8220), который получит дисплей с разрешением 5K.

Об этом пишет GSMArena.
 
Соотношение сторон экрана составит 21:9, как и у предшественника Xperia 1. При этом разрешение увеличится с 1664×3840 до 2160×5040 – то есть, на 70 процентов. Плотность пикселей составит 899ppi.
 
Возможна также поддержка сетей 5G. Презентация новинки ожидается в сентябре на мероприятии IFA 2019 в Берлине.

По материалам Корреспондент.net
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