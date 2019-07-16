Sony готовит смартфон с революционным 5K-экраном

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Японская компания Sony работает над новым флагманским смартфоном Xperia 1R (J8220), который получит дисплей с разрешением 5K.
Об этом пишет GSMArena.
Соотношение сторон экрана составит 21:9, как и у предшественника Xperia 1. При этом разрешение увеличится с 1664×3840 до 2160×5040 – то есть, на 70 процентов. Плотность пикселей составит 899ppi.
Возможна также поддержка сетей 5G. Презентация новинки ожидается в сентябре на мероприятии IFA 2019 в Берлине.
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