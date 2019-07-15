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Новый рынок э/э отменил регуляторные ограничения импорта электроэнергии в Украину

Новый рынок э/э отменил регуляторные ограничения импорта электроэнергии в Украину

Старт нового рынка электроэнергии открыл возможность импорта электроэнергии в Украину, отменив регуляторные ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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Уже с 15 июля в «остров» начались импортные поставки из Венгрии. По состоянию на 17 июля в «остров Бурштынской ТЭС» импортировано почти 97 млн ​​кВт/ч электроэнергии, из них 92,6 млн кВт/ч – из Словакии и 4,2 млн кВт/ч – из Венгрии.

Кроме того, с 10 июля начался импорт электроэнергии из Беларуси, который сегодня суммарно составляет 6,8 млн кВт/ч.

«Именно импортные поставки на данный момент являются важной предпосылкой для создания реальной конкуренции на отечественном рынке электроэнергии», – говорится в сообщении.

Также, это позволяет увеличить объемы заявок от поставщиков услуг по балансировке на балансирующем рынке. Ведь из-за повышения конкуренции на рынке в сутки вперед (РСВ), отечественные производители выставили нераспроданную часть производимой электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВСР) и балансирующем рынке (БР).

Увеличению объемов имеющихся резервов мощности в энергосистеме Украины будет содействовать полномасштабный запуск рынка вспомогательных услуг как сегмента нового рынка электроэнергии.

По материалам Mind
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