Данилишин прокомментировал, как отставка Лагард повлияет на сотрудничество Украины и МВФ

Экономическую политику Украины не могут формировать только импортеры, финансовые посередники и инвестиционные банкиры – должны учитываться и интересы национальных производителей. Поэтому Украине важно при любых условиях продолжить сотрудничество с МВФ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

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“Украина в нынешней ситуации не может отказаться от сотрудничества с МВФ. Для обоснования этого предлагаю просто зайти на сайт Министерства финансов и посмотреть данные относительно будущих погашений по государственному внешнему долгу нашей страны. Увиденные цифры и реальная оценка возможных источников погашения долга и процентов по нему не оставляют сомнений в необходимости продолжения сотрудничества с Фондом”, – указал глава Совета Национального банка.

В МВФ действует стандартная система принятия решения о сотрудничестве со странами.

“С моей точки зрения, отставка Лагард не отразится, так как деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя Фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой”, – прокомментировал Данилишин.

Решение о предоставлении кредитов странам принимает коллегиальный орган – Совет директоров МВФ. Есть, персонализировать проблему сотрудничества Украины и МВФ не стоит.

Международный валютный фонд может выдвинуть стандартные требования для согласования новой программы: минимальный дефицит государственного бюджета, продолжение структурных реформ, приватизация ряда государственных компаний, продажа земли сельхозназначения.

Кроме того, известно, что валюний фонд предоставляет странам-заемщикам кредиты при условии проведения ими антиинфляционной и антикоррупционной политики.

Справка Finance.ua: