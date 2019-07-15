Повышение зарплат педагогам усилит социальную несправедливость - экономисты

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Упомянутое повышение зарплат педагогам, которое накануне выборов анонсировали глава правительства Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич, приведет к росту инфляции и усилит социальную несправедливость.
Об этом заявила старший экономист Всемирного банка Анастасия Головач.
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По замыслу чиновников, оплата труда педагогов вырастет на 20-70% в 2020 году.
Как считает Головач, такое повышение зарплат может иметь ряд негативных последствий для экономики. “Эта дополнительная нагрузка на бюджет будет отвлекать ресурсы от других важных проектов, от которых бы выиграло больше украинцев”, – считает Головач.
При этом отмечается, что средства на повышение зарплат педагогов и ученых на 2020 год не предусмотрены.
“Поскольку в бюджетной декларации на 2020 год уже учтены расходы для обеспечения роста социальных стандартов, на это решение в 2020 году дополнительно нужно найти 19,7 млрд грн: 14,8 млрд грн – из государственного бюджета и 4,9 млрд грн – из местных бюджетов”, – сообщили ЭП в Министерстве финансов.
Дело в том, что в 2017 году после повышения минимальной зарплаты повышение зарплат в секторе образования было бальше благодаря дополнительным секторальным надбавкам. Их утвердили отдельным постановлением. В 2018 году по той же причине зарплаты учителей выросли еще на 30%.
“Принятие этого решения порождает вопрос: почему учитель, а не другие категории бюджетников? К примеру, врачи получают меньшую зарплату, чем учителя, а после последнего решения правительства это соотношение еще больше изменится не в пользу врачей”, – считает Головач.
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