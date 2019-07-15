0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 301 0

Польша снижает налогообложение для частных лиц

Польша снижает налогообложение для частных лиц

В Польше одобрили законопроекты, которые предполагают снижение налога на доходы физических лиц, но в то же время повышается налоговая база.

Об этом сообщила администрация премьер-министра Польши.

“Снижение подоходного налога выгодно для 25 миллионов граждан, а также экономики страны. Эти деньги останутся в кошельках граждан и будут влиять не только на улучшение уровня жизни поляков, но также будут положительно воздействовать на экономику страны и госфинансы”, – прокомментировал вице-премьер Яцек Сасин.

Новые законы должны вступить в силу 1 октября 2019 года.

Налог на доходы физических лиц понизится с 18% до 17%.

Напомним, в Украине практически все виды доходов облагаются базовой ставкой НДФЛ 18%. Существуют исключения, где ставка установлена на уровне 5%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.