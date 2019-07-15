Польша снижает налогообложение для частных лиц

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В Польше одобрили законопроекты, которые предполагают снижение налога на доходы физических лиц, но в то же время повышается налоговая база.
Об этом сообщила администрация премьер-министра Польши.
“Снижение подоходного налога выгодно для 25 миллионов граждан, а также экономики страны. Эти деньги останутся в кошельках граждан и будут влиять не только на улучшение уровня жизни поляков, но также будут положительно воздействовать на экономику страны и госфинансы”, – прокомментировал вице-премьер Яцек Сасин.
Новые законы должны вступить в силу 1 октября 2019 года.
Налог на доходы физических лиц понизится с 18% до 17%.
Напомним, в Украине практически все виды доходов облагаются базовой ставкой НДФЛ 18%. Существуют исключения, где ставка установлена на уровне 5%.
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