Польша снижает налогообложение для частных лиц

В Польше одобрили законопроекты, которые предполагают снижение налога на доходы физических лиц, но в то же время повышается налоговая база.

Об этом сообщила администрация премьер-министра Польши.

“Снижение подоходного налога выгодно для 25 миллионов граждан, а также экономики страны. Эти деньги останутся в кошельках граждан и будут влиять не только на улучшение уровня жизни поляков, но также будут положительно воздействовать на экономику страны и госфинансы”, – прокомментировал вице-премьер Яцек Сасин.

Новые законы должны вступить в силу 1 октября 2019 года.

Налог на доходы физических лиц понизится с 18% до 17%.

Напомним, в Украине практически все виды доходов облагаются базовой ставкой НДФЛ 18%. Существуют исключения, где ставка установлена на уровне 5%.