Новый аэропорт Одесса заработает на вылет

Новый терминал поначалу будет обслуживать только вылет внутренних рейсов в Киев авиакомпании “Мотор Сич”.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Аэропорт Одесса вечером 18 июля отправит первых пассажиров через новый терминал.

На первом этапе в новом комплексе будет обслуживаться вылет внутренних рейсов Одесса-Киев только авиакомпании Мотор Сич. Перевод начнется с вечернего рейса М9 251 18 июля.

После этого в новый терминал перенесут обслуживание вылетов рейсов Одесса-Киев авиакомпаний МАУ и SkyUp. Однако ни в аэропорту, ни в обеих авиакомпаниях не уточняют точные сроки переезда.

«Вылет внутренних рейсов МАУ действительно планируется перевести в новый терминал Одессы до конца июля. На данный момент мы ждем официального уведомления от руководства аэропорта. Только после получения подтверждения мы сможем официально подтвердить эту информацию и назвать точную дату», — рассказали в пресс-службе.

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На первом этаже нового терминала вылетающие пассажиры будут проходить регистрацию, на втором — контроль авиационной безопасности, а в случае отправления международными рейсами — паспортный и таможенный контроль.

Возведение нового терминала согласно анонсированным в 2012 году планам предполагалось завершить за 18 месяцев — до конца 2013 года. Однако частичный ввод здания в эксплуатацию на обслуживание только прилетающих рейсов произошел только в 2017 году.

Новый пассажирский терминал имеет площадь 29 тыс. кв. метров и предусматривает возможность установки четырех телетрапов, в то время как площадь действующего сейчас аэровокзала, построенного еще в СССР, составляет 8 тыс. кв. метров.