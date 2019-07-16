Как пациенту изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом

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Изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом, можно онлайн.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
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“При подаче декларации пациент для аутентификации может выбрать подтверждение по телефону. Именно на этот номер человек будет получать сообщение с номером и кодом подтверждения электронного рецепта на лекарственные средства по программе “Доступные лекарства”. В то же время пациент позже может изменить номер телефона”, – говорится в сообщении.
Как изменить номер телефона в декларации
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