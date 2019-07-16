Как пациенту изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом

Изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом, можно онлайн.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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“При подаче декларации пациент для аутентификации может выбрать подтверждение по телефону. Именно на этот номер человек будет получать сообщение с номером и кодом подтверждения электронного рецепта на лекарственные средства по программе “Доступные лекарства”. В то же время пациент позже может изменить номер телефона”, – говорится в сообщении.

Как изменить номер телефона в декларации

Необходимо обратиться с запросом на изменение метода аутентификации в электронном режиме .

По поданному запросу пациента Национальная служба здоровья Украины меняет настройки, и появляется возможность обновить номер телефона.