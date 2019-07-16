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Как пациенту изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом

Как пациенту изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом

Изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом, можно онлайн.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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“При подаче декларации пациент для аутентификации может выбрать подтверждение по телефону. Именно на этот номер человек будет получать сообщение с номером и кодом подтверждения электронного рецепта на лекарственные средства по программе “Доступные лекарства”. В то же время пациент позже может изменить номер телефона”, – говорится в сообщении.

Как изменить номер телефона в декларации

  • По поданному запросу пациента Национальная служба здоровья Украины меняет настройки, и появляется возможность обновить номер телефона.
  • В течение нескольких дней после подачи запроса необходимо прийти на прием к врачу и подать новую декларацию с внесением актуального номера телефона.
По материалам Finance.UA
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