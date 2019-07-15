Хакер украл через налоговую данные почти о всем населении Болгарии

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Болгарскому налоговому агентству (NRA) грозит штраф на €20 млн ($22,43 млн). Ведомство хотят наказать за недостаточную защиту информации о налогоплательщиках. Дело в том, что местному 20-летнему хакеру Кристиану Бойкову удалось взломать базу NRA и украсть данные практически о всех своих взрослых согражданах, включая имена, адреса и информацию о личных доходах, сообщает Reuters.
Полиция подозреваемого схватила, а технику в его офисе в Софии конфисковала. За сутки правоохранители провели первичную экспертизу, которая подтвердила вину подозреваемого. Предполагают, что он мог действовать не один. Самому взломщику грозит до восьми лет лишения свободы.
На произошедшее сразу же отреагировал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он назвал арестованного хакера «волшебником», отметив при этом, что страна должна нанимать подобные «уникальные мозги» для работы на государство, а не против него.
Но некоторые эксперты, которые исследовали украденные данные, утверждают, что использованные в атаке методы были относительно простыми и говорили скорее об отсутствии адекватных мер защиты, чем об уникальных способностях хакера.
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