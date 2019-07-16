Пользователей предупредили о возможной опасности приложения FaceApp

Российское приложение не гарантирует безопасность данных пользователей, но получает доступ к приватной информации.

Ставшее в последнее время популярным приложение FaceApp, которое “старит” лица, может нарушать конфиденциальность пользователей. Об этом сообщает NewYork Post.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab. Иностранные эксперты предупреждают пользователей, что это приложение может нести в себе риск разглашения персональной информации, на что есть несколько причин. Во-первых, в своей политике конфиденциальности они пишут, что не гарантируют безопасность данных (а у приложения есть доступ к вашему профилю, фото на телефоне и почте). Во-вторых, фото, которое вы загружаете для обработки, обрабатывается в облаке, а не на вашем телефоне, и куда оно может попасть дальше – неизвестно.

“Если вы считаете, что за вами могут целенаправленно шпионить российские спецслужбы, или же принципиально не хотите отправлять в Россию никаких своих данных – тогда стоит избегать таких сервисов и приложений”, – говорит эксперт.

Вместе с тем отмечается, что это приложение стало одним из самых скачиваемых в мире.

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