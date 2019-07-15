Instagram массово отключает счетчик лайков

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Эксперимент уже распространился на несколько стран. Счетчики лайков отключаются только для сторонних пользователей.
Социальная сеть Instagram начала массово отключать счетчики лайков у своих пользователей. Эксперимент распространился на несколько стран, в числе которых Италия, Бразилия, Австралия и другие. Об этом пишет 10 Daily.
При этом разработчики соцсети не будут с концами убирать счетчики лайков, но сделают их видимыми исключительно для авторов постов.
В то же время другие, сторонние пользователи, не смогут увидеть, сколько лайков было оставлено под постом. Вся информация и статистика будет доступна автору.
Это решение, по мнению представителей компании, позволит авторам сосредоточиться на качестве публикуемого контента, а не на сравнении себя с другими.
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