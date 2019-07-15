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Instagram массово отключает счетчик лайков

Instagram массово отключает счетчик лайков

Эксперимент уже распространился на несколько стран. Счетчики лайков отключаются только для сторонних пользователей.

Социальная сеть Instagram начала массово отключать счетчики лайков у своих пользователей. Эксперимент распространился на несколько стран, в числе которых Италия, Бразилия, Австралия и другие. Об этом пишет 10 Daily.

При этом разработчики соцсети не будут с концами убирать счетчики лайков, но сделают их видимыми исключительно для авторов постов.

В то же время другие, сторонние пользователи, не смогут увидеть, сколько лайков было оставлено под постом. Вся информация и статистика будет доступна автору.

Это решение, по мнению представителей компании, позволит авторам сосредоточиться на качестве публикуемого контента, а не на сравнении себя с другими.

По материалам Корреспондент.net
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