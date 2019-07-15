У Зеленского сообщили, какие дороги в Николаевской области отремонтируют в первую очередь

Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить приоритетные дороги в Николаевской области, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, а также упорядочить условия тендеров на дорожный ремонт, — сообщает в среду пресс-служба главы государства.

Во время поездки в Николаевскую область Зеленский осмотрел участок дороги М14 Николаев – Кропивницкий.

По словам и. о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, для завершения ремонта этой автодороги необходимо еще 1,5 млрд грн . Кроме того, есть потребность в ремонте дороги Н24.

«Можем ли мы построить эти дороги к концу следующего года? Мы разговаривали вчера с Федеральным канцлером Германии госпожой Меркель, есть EUR150 млн кредитных средств», — сказал президент.

В свою очередь, руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин сообщил о наличии системных злоупотреблений со стороны как заказчиков, так и участников тендерных процедур.

«Сейчас у нас на рассмотрении – 1100 процедур по Украине на общую сумму 86 млрд грн с признаками злоупотреблений. Каждая третья процедура имеет признаки злоупотреблений. По Николаеву – это около 20 дел, которые имеют признаки злоупотреблений, в том числе и по этому участку дороги, где участвовали «Росдорстрой» и «Альтком». Эти две компании ходят парами на все тендеры», — сообщил он.