Межбанк: на каких значениях закончились торги

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Торги валютного Межбанка в среду в секторе доллара стартовали с уровней 25,93/25,96 UAH/USD.
В 10.30 курс начал снижение к показателям 25,83/25,80 UAH/USD.
В 11:30 курс безналичного доллара начал повышение и остановился на уровне 25,93/25,89 UAH/USD.
В 13:00 курс безналичного доллара снизился до 25,86/25,84 UAH/USD. В 16.00 достиг 25,87-25,85 UAH/USD. На этих значениях торги закончились.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,84 / 25,87
евро – 28,99/ 29,01
российский рубль – 0,4114 / 0,4119
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1218 / 1,1219
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