Вывод валюты с Payoneer на карту украинского банка

Как фрилансеру быстро и выгодно получить валюту из-за рубежа

Схема вывода валютных выплат от заказчиков из-за рубежа может стать настоящей головной болью для фрилансера. Но ее можно избежать, если воспользоваться таким платежным сервисом как Payoneer. В наши дни некоторые украинские банки уже успели договориться о персональном взаимодействии. Среди таких и три популярных участника банковского рынка нашей страны: ПриватБанк, monobank, и Альфа-Банк Украина. Сотрудничество банка и платежной платформы порой (как в случае с Альфа-Банком Украина) даже позволяет фрилансерам-клиентам получать валюту день в день, без банковской комиссии за снятие наличных.

Выгодно, не так ли? Мы тоже так считаем. Поэтому в данной статье решили рассказать, как работает Payoneer, а также сравнить условия вышеуказанных банков. Все для того, чтобы вам было легче подобрать оптимальный вариант.

Что за «зверь» этот Payoneer?

Для начала давайте познакомимся с Payoneer — международной платежной компанией, основанной в 2005 году.

Платежный сервис Payoneer позволяет быстро получать переводы от иностранных заказчиков/партнеров по всему миру.

Услугами компании пользуются такие крупные международные биржи фриланса, как Upwork, Freelancer, TopTal.

Как пользоваться Payoneer?

Для начала необходимо зарегистрировать аккаунт в платежном сервисе. На него вы ваш заказчик/партнер сможет отправлять гонорары. Затем существует несколько вариантов.

Первый — можно заказать банковскую карту от Payoneer, которая работает как обычная пластиковая карта от Masterсard. Её основные плюсы и минусы:

+ Есть возможность снимать наличные в банкоматах.

+ Оплачивать покупки в магазине, либо интернете.

- Годовая плата за обслуживание карты — 29,95$.

- При использовании карты, а также за снятие с нее наличности, вы вынуждены будете платить ощутимые комиссии.

Но можно применить и альтернативный подход – выводить деньги из аккаунта платежного сервиса Payoneer на текущий или карточный счет в украинском банке.

Что если выводить через банк?

Вывести средства с Payoneer можно сегодня на счет любого украинского банка. Другой вопрос, насколько это легко сделать и какие условия того или иного финучреждения.

К сожалению, часто фрилансер сталкивается с тем, что денег необходимо ждать долго. К тому же еще и требуют оплачивать немалые комиссии, которые «съедают» часть суммы.

Оптимальные условия предлагают лишь в нескольких банках. В начале материала мы уже упоминали эти банки: ПриватБанк, Альфа-Банк Украина , monobank. Но и в условиях этих банков есть свои особенности. Давайте постараемся разобраться.

Стоимость услуги. Важно знать, что за вывод денег с аккаунта на счет в любой локальный банк платежная платформа Payoneer всегда берет 2% комиссии. С этим ничего не поделать. Но некоторые банки и со своей стороны пытаются «повесить» на фрилансера свои дополнительные комиссии. Например, с вас могут захотеть взять деньги за обналичивание, зачисление входящих средств и т.д. Благодаря этому размер трат может увеличится еще на 1,5-2%. И как итог, вместе с комиссией от Payoneer, размер издержек может превысить 4% и больше от суммы.

Например, если рассматривать ПриватБанк, клиентам финучреждения необходимо будет заплатить комиссию 0,25% при зачислении на карту для выплат.

В Альфа-Банке Украина комиссий за свои услуги не берут. Если вы пожелаете вывести средства на карту Альфа-Банка Украина , необходимо будет заплатить только комиссию Payoneer в 2%. Такая же позиция в этом вопросе и у monobank.

Комиссии при использовании заработанных средств — еще один немаловажный критерий. Обращайте внимание на тарифы банка, если часто обналичиваете свои гонорары. Из трех перечисленных выше банков в monobank с вас возьмут 0,9% в Украине и 2% за рубежом.

У Привата комиссия 0% (если это карта для выплат), и 1% (если это карта «Универсальная»). А вот Альфа-Банк Украина приятно удивляет, поскольку позволяет каждый месяц снимать наличные средства без комиссии. Правда, в рамках лимита по пакету, что вы выбрали. Лимит может достигать до 90 тыс. гривен в месяц.

Сроки зачисления – немаловажно! Низкая скорость зачисление денег — один из главных минусов многих банков Украины. Вы можете ждать зачисления средств до 3 дней. Но если банк — партнер Payoneer, ситуация может менять в лучшую сторону. Например, Альфа-Банк Украина зачисляет средства на счет своим клиентам-фрилансерам день-вдень.

В monobank также обещают своим клиентам зачисление средств день-вдень. Правда, если перевод денег был осуществлен в рабочий день и до 16.00. В случае, когда вам переводят деньги после 16.00, либо в выходной день — ждите их лишь в ближайший рабочий день.

ПриватБанк также обещает не отставать в этом направлении. Банк недавно объявил, что намерен проводить зачисление платежей круглосуточно. И даже в выходные дни.

Валютный контроль и бюрократия. Валютный контроль – это та хлопотная часть процесса, с которой приходится сталкиваться фрилансеру. Часто, если вы не предоставили документы о происхождении средств. Отметим, что в этом вопросе на встречу фрилансерам идет Альфа-Банк.

Финучреждение гарантирует унифицированный валютный контроль, обеспечивает фрилансера шаблонами всех документов. Фрилансеру остается только их заполнить. Никакой бумажной волокиты. Кстати, документы в банке принимают даже в отсканированном виде по системе клиент-банк.

У кого выгоднее? Вывод

Как видите, исходя из сравнения выше, самые оптимальные условия фрилансерам предлагает Альфа-Банк Украина. С этим банком можно быстро и выгодно получить валюту из-за рубежа . Для этого необходимо сделать всего несколько шагов:

1. Открыть текущий валютный счет, либо платежную карту в Альфа-Банке Украина.

2. Прописать реквизиты счета/карты в аккаунте платежного сервиса Payoneer;

3. Перевести деньги на счет или на карту от Альфа-Банка Украина.

4. Проверить баланс. Средства зачисляют в тот же день.

Удобно, что система работает как для физлиц-фрилансеров, так и для ФОПов.