Сайт ПриватБанка вошел в ТОП-20 самых посещаемых в мире

По данным SimilarWeb, в целом сайт ПриватБанка ежемесячно фиксирует почти 49 млн посещений.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

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По данным на 1 июня 2019 года, в глобальном рейтинге SimilarWeb сайт ПриватБанка занимает 18 позицию среди топ-20 финансовых сайтов мира.

“В Украине, по данным июньского рейтинга веб-ресурсов, публикуемого Интернет Ассоциацией Украины, сайт ПриватБанка по охвату стал самым популярным интернет-ресурсом украинских компаний, занимая четвертое место после Google, Youtube и Facebook”, — идет речь в сообщении.