Заводы Коломойского работают в убыток из-за нового энергорынка

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Заводы ферросплавов Никополя и Запорожья (НЗФ и ЗЗФ) пожаловались на убыточность работы из-за подорожания электроэнергии после запуска новой модели рынка 1 июля.
Об этом заявили руководители указанных заводов на круглом столе о первых итогах работы рынка в парламентском профильном комитете в Киеве.
Как отметил глава правления ЗЗФ Павел Кравченко, поскольку в себестоимости продукции предприятия электроэнергия составляет около 60%, то новые цены на это сырье привели к ущербу завода примерно в 70 млн грн в месяц, а НЗФ – в 122 млн грн.
Он добавил, что даже с новой ценой ЗЗФ с его относительно ровным графиком потребления вынужден для полного удовлетворения потребностей покупать 12% электроэнергии на дорогом рынке.
Глава правления НЗФ Владимир Куцин утверждает, что продукция предприятия подорожала на 75 долл/тонна, что делает его неконкурентоспособным на мировом рынке. При сохранении такой ситуации предприятия будут вынуждены остановиться.
Руководители ферросплавных заводов, которые уже добились остановки решения регулятора НКРЭКП о повышении тарифа “Укрэнерго” в июле в шесть раз, заявили, что обжалуют и новое решение регулятора о снижении этого тарифа на 10% в августе.
По их мнению, нужно позволить заводам заключать двусторонние договоры с производителем дешевой электроэнергии “Энергоатом” или установить ограничения цен для энергоемких экспортных предприятий.
Представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус отметил, что разрешение подобных контрактов вызовет множество пересудов.
Участники встречи договорились провести 18 июля еще одно заседание с участием НКРЭКУ и Минэнергоугля, при координации главы парламентского комитета Александра Домбровского, на котором обсудят пути решения проблемы крупных потребителей электроэнергии.
По мнению главы комитета, нужно оперативно решить острые вопросы, а более подробно подводить итоги по результатам работы рынка через месяц-два или даже по результатам квартала.
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