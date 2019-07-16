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Билла Гейтса "подвинули" в рейтинге миллиардеров (таблица)

Билла Гейтса "подвинули" в рейтинге миллиардеров (таблица)

Предприниматель Билл Гейтс впервые занял место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, которое ниже второго. За семилетнюю историю индекса этого не наблюдалось ни разу.

Об этом пишет Bloomberg.
 
Соучредитель корпорации Microsoft опустился на третье место, уступив второе французу Бернару Арно.
 
“Производитель предметов роскоши LVMH, принадлежащий Арно, достиг рекордной отметки в Париже и увеличил собственный капитал до 107,6 млрд долларов, опередив Гейтса более чем на 200 млн долларов”, – отмечает издание.
 
Только в 2019 году Арно добавил к своему состоянию 39 млрд долларов, что является самым большим индивидуальным показателем среди 500 человек в рейтинге Bloomberg.
 
Что касается первой позиции, то ее, как и раньше, занимает основатель Amazon Джефф Безос.
 
ТОП-10 бизнесменов, вошедших в рейтинг:

По материалам Корреспондент.net
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