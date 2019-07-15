Валютные поступления от экспорта черных металлов уменьшились

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Металлургический комплекс был и остается важной базовой отраслью экономики Донецкой области. В январе–мае 2019 года предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий реализовано продукции на 51,2 млрд грн, что составило 39,9% общего объема реализации промышленной продукции региона и 28,3% реализованной продукции металлургического комплекса Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях).
От экспорта черных металлов в январе–мае 2019 года получено 1,6 млрд.долл. США, или 83,3% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров предприятиями области и 38,5% валютной выручки от экспорта черных металлов в Украине.
Динамика металлургического производства региона не отличалась стабильностью. После значительного спада в 2014–2015 годах (соответственно на 27,7% и 26,4%) в 2016 году был обеспечен прирост на 9,0%. В дальнейшем вследствие блокады грузовых перевозок на линии разграничения объемы произведенной продукции вновь начали снижаться. В 2017 году металлургическое производство и производство готовых металлических изделий области сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7,0%, в 2018 году – на 3,9%. В январе–мае 2019 года прирост к аналогичному периоду 2018 года был минимальным и составил 1,4%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
КСУ признал конституционным закон об образованииВчера, 09:15 - 804 31
В Украине предлагают строить платные дороги и мостыВчера, 15:03 - 773 12
Шотландская ветроэнергия в избытке: будут продавать в регионыПозавчера, 21:32 - 1178 8
Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоитьВчера, 14:30 - 10119 6
Зеленский поручил навести порядки среди "госрегистраторов"Вчера, 08:47 - 1109 6
Биткоин рухнул ниже психологической отметки из-за криптовалюты от FacebookВчера, 10:14 - 16160 1
Как отличить поддельный кофе и сколько он должен стоитьВчера, 14:30 - 10119 6
lifecell запустил новые тарифы в роумингеВчера, 16:46 - 5457
Сколько украинцев переехали в США с начала года - статистикаВчера, 08:16 - 4129 1
Дубилет рассказал, как планирует бороться с коррупцией в УкраинеВчера, 08:01 - 3075 2
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)Позавчера, 15:10 - 2374 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 1657 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1648
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1838
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3956