Валютные поступления от экспорта черных металлов уменьшились

Металлургический комплекс был и остается важной базовой отраслью экономики Донецкой области. В январе–мае 2019 года предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий реализовано продукции на 51,2 млрд грн, что составило 39,9% общего объема реализации промышленной продукции региона и 28,3% реализованной продукции металлургического комплекса Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях).

От экспорта черных металлов в январе–мае 2019 года получено 1,6 млрд.долл. США, или 83,3% валютных поступлений от экспортных поставок всех товаров предприятиями области и 38,5% валютной выручки от экспорта черных металлов в Украине.

Динамика металлургического производства региона не отличалась стабильностью. После значительного спада в 2014–2015 годах (соответственно на 27,7% и 26,4%) в 2016 году был обеспечен прирост на 9,0%. В дальнейшем вследствие блокады грузовых перевозок на линии разграничения объемы произведенной продукции вновь начали снижаться. В 2017 году металлургическое производство и производство готовых металлических изделий области сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7,0%, в 2018 году – на 3,9%. В январе–мае 2019 года прирост к аналогичному периоду 2018 года был минимальным и составил 1,4%.