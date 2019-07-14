В Нацбанке назвали банкноты, которых больше всего в наличном обращении (инфографика)

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Наличности в обращении Украины уменьшилось на 6,4 млрд грн, или на 1,6%, по сравнению с началом этого года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка на странице в Facebook.
По состоянию на 1 июля 2019 года в наличном обращении находилось:
Причины уменьшения наличности:
В наличном обращении больше всего:
В еврозоне же больше всего в количественном выражении наличных банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).
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