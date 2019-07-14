0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 254 0

В Нацбанке назвали банкноты, которых больше всего в наличном обращении (инфографика)

В Нацбанке назвали банкноты, которых больше всего в наличном обращении (инфографика)

Наличности в обращении Украины уменьшилось на 6,4 млрд грн, или на 1,6%, по сравнению с началом этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка на странице в Facebook.

По состоянию на 1 июля 2019 года в наличном обращении находилось:

  • наличности на общую сумму 393,8 млрд грн,
  • в частности банкнот – 391,3 млрд грн, или 2,8 млрд шт.
  • монет – 2,4 млрд грн, или 13,2 млрд шт.

Причины уменьшения наличности:

  • Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов.

Лучшие бесплатные кредитные карты

В наличном обращении больше всего:

  • банкнот – номиналом 200 гривен (23%),
  • разменных монет – номиналом 10 копеек (29%).

В еврозоне же больше всего в количественном выражении наличных банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.