В Нацбанке назвали банкноты, которых больше всего в наличном обращении (инфографика)

Наличности в обращении Украины уменьшилось на 6,4 млрд грн, или на 1,6%, по сравнению с началом этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка на странице в Facebook.

По состоянию на 1 июля 2019 года в наличном обращении находилось:

наличности на общую сумму 393,8 млрд грн,

в частности банкнот – 391,3 млрд грн, или 2,8 млрд шт.

монет – 2,4 млрд грн, или 13,2 млрд шт.

Причины уменьшения наличности:

Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов.

В наличном обращении больше всего:

банкнот – номиналом 200 гривен (23%),

разменных монет – номиналом 10 копеек (29%).

В еврозоне же больше всего в количественном выражении наличных банкнот номиналом 50 евро и монет номиналом 1 евроцент (46% и 29% соответственно).