Узнать о загруженности столичных детсадов теперь можно онлайн

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Посмотреть актуальную информацию о заявках в детский сад можно онлайн.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на своей странице в Facebook.
“Родители детей могут посмотреть актуальную информацию о заявках в детский сад. Данные доступны как по отдельным заведениям, так и в разрезе районов города или возрастных групп детей”, – говорится в сообщении.
Также можно узнать статистику групп в садиках
По словам Назарова, уже почти 100 тысяч детей было устроено в детские сады Киева через услугу “Онлайн запись в детский сад”.
В личном кабинете можно отметить льготы, подтвердить наличие регистрации в городе Киеве или наличие муниципальной карты «Карточка киевлянина», принять или отклонить приглашение в садик, внести любые необходимые правки и дополнения в поданную информацию.
Посмотреть статистику можно по ссылке.
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