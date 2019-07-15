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Узнать о загруженности столичных детсадов теперь можно онлайн

Узнать о загруженности столичных детсадов теперь можно онлайн

Посмотреть актуальную информацию о заявках в детский сад можно онлайн.

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

“Родители детей могут посмотреть актуальную информацию о заявках в детский сад. Данные доступны как по отдельным заведениям, так и в разрезе районов города или возрастных групп детей”, – говорится в сообщении.

Также можно узнать статистику групп в садиках

  • общее количество групп,
  • количество свободных мест в отдельной группе,
  • наличие резерва и специализации группы

По словам Назарова, уже почти 100 тысяч детей было устроено в детские сады Киева через услугу “Онлайн запись в детский сад”.

В личном кабинете можно отметить льготы, подтвердить наличие регистрации в городе Киеве или наличие муниципальной карты «Карточка киевлянина», принять или отклонить приглашение в садик, внести любые необходимые правки и дополнения в поданную информацию.

Посмотреть статистику можно по ссылке.

По материалам Finance.UA
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