В школах Германии запретили Microsoft Office 365

Школам в немецкой земле Гессен запретили использование Microsoft Office 365 из-за новых правил ЕС, постановил комиссар земли по защите данных.

Проблема возникла после того, как Microsoft закрыла свой немецкий дата-центр в августе прошлого года, создавая потенциальный риск для доступа к данным своих пользователей со стороны властей США.

Представитель Microsoft признал озабоченность комиссара, но указал на то, что администраторы должны сами ограничивать объем данных, отправляемых компании, когда Office 365 подключен к рабочей или учебной учетной записи. Они также заявили, что компания недавно представила новые функции, обеспечивающие больший контроль над этими данными, и отметили, что компания ранее успешно предъявила иск правительству США в отношении доступа к данным о клиентах в Европе.

«Мы благодарны, что комиссар поднял эти проблемы, и мы надеемся продолжить сотрудничество с комиссаром по вопросам и проблемам, связанным с предложениями Microsoft», — сказал представитель компании.

Но, похоже, компании нужно будет сделать больше для решения проблем комиссара по защите данных Гессена, который хочет получить больше гарантий безопасности обработки данных. Простого получения согласия пользователя будет недостаточно, потому что школьное программное обеспечение имеет дело с конфиденциальными данными, касающимися детей.

Комиссар отмечает, что школы в Гессене также не могут использовать облачные решения от Google и Apple в соответствии с правилами ЕС. На данный момент единственным вариантом для школ является использование локально сохраненного программного обеспечения, такого как не облачный Microsoft Office 2019.