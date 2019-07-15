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В Бразилии собирали фейковые Ferrari и Lamborghini (фото)

В Бразилии собирали фейковые Ferrari и Lamborghini (фото)

Полиция Бразилии разоблачила в городе Итажи подпольный завод по сборке поддельных суперкаров.

Об этом рассказали правоохранители.

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Polícia Civil de SC опубликовала фото и уточнила, что в цеху были обнаружены восемь недоделанных реплик автомобилей Ferrari и Lamborghini, их логотипы, а также инструменты и формы, необходимые для изготовления кузовных деталей.

Автомобили собирались на заказ, а клиентов дельцы подыскивали через интернет.

При этом стоимость копий суперкаров составляла около $48−66 тысяч, что существенно ниже реальных цен на оригинальные Ferrari и Lamborghini.

По материалам НВ
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