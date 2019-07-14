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Зеленский поручил навести порядки среди "госрегистраторов"

Зеленский поручил навести порядки среди "госрегистраторов"

Глава государства приказал выдать документ по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский поручил Минюсту “отключить” всех госрегистраторов от госреестра из-за проблем с рейдерством.
 
Президент приехал в село Путровка Киевской области из-за информации о незаконной деятельности местного коммунального регистратора. “Как выяснилось, в помещении, где по документам находится коммунальный регистратор, на самом деле – дом культуры”, – говорится в сообщении.
 
В ходе визита Зеленский предложил первому заместителю министра юстиции Елене Сукмановой уже сегодня заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции – до наведения порядка в этой сфере.
 
“В Украине в среднем 2-3 раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите”, – сказал Президент.
 
Со своей стороны руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации.
 
На это представитель Минюста сообщила, что эта проблема не нова и пока в ручном режиме производится отключение недобросовестных регистраторов.
 
“У нас сегодня по стране было зарегистрировано 277 коммунальных предприятий. Для 169 из них Минюст уже отменил аккредитации. Если что-то случилось – мы реагируем на жалобы, блокируем регистраторов. На сайте Министерства юстиции открытый перечень всех заблокированных регистраторов. Почти 70% – это регистраторы коммунальных предприятий”, – сообщила Сукманова.

По материалам Корреспондент.net
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