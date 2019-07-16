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В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)

В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)

Украинцы традиционно чаще всего для заработка выбирают Польшу. Самыми популярными вакансиями являются разнорабочие на склады и заводы, водители и сварщики.

Об этом сообщает аналитический центр RIA.com.

Рейтинг стран, где украинцы планируют работать

1. Польша. Заработную плату предлагают – 23500 грн. Самыми популярными вакансиями являются разнорабочие на склады и заводы, а также водители, реже сварщики.

2. Чехия. Среднюю заработную плату предлагают – 23000 грн. Работодатели ищут разнорабочих на заводы и склады.

3. Германия. Среднюю заработную плату предлагают – 47800 грн. Ищут рабочих на фабрики.

4. Литва. В среднем предлагают оклад в размере 24900 грн. Ищут водителей и дорожных работников.

5. Израиль. Среднюю заработную плату предлагают – 43000 грн. Ищут сварщиков и строителей.

Интересно, что количество просмотров работы в России уменьшилось в 10 раз.

По материалам Finance.UA
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