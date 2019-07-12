Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на первичном рынке жилья

В ближайшее время ситуация на рынке жилья будет стабильной, но не исключен рост цен на жилье в новостройках. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Виктор Несин.

Он отметил, что падения цен на первичном рынке ждать не стоит, ведь застройщики не будут работать себе в убыток.

“Первичный рынок — это бизнес, и если у застройщика не будет прибыли — он просто перестанет строить. Поэтому говорить о том, что цены упадут, я не стал бы. У нас есть себестоимость: стройматериалы, бензин, масса факторов. Не думаю, что цены упадут, но процесс роста допускаю. Если что-то начнет дорожать: стройматериалы, цемент, металл и так далее – тогда, соответственно, цены на первичке вырастут. А если говорить о ближайшей перспективе — первичный рынок, как и вторичный, будут стабильны, ценовая политика пока будет такой же, как на сегодня”, – считает эксперт.