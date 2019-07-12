Закарпатская ГФС изъяла китайский товар на сумму 1,5 млн грн

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16 июля 2019 года на посту Закарпатской таможни транспортное средство с грузом стоимостью 10 580 евро пыталось провезти товары на 1,5 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Товар, заявленный как «косилки тракторные», следовал от итальянского предприятия в Одессу. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили незаявленные в товаросопроводительных документах 948 кг одежды из Китая (женские платья – 739, мужские свитера – 209 кг), а также 10 коробок с запчастями, весом 413 кг. Общий вес обнаруженного товара – 1 тонна 361 кг и ориентировочная стоимость – 1,5 млн грн.
Водитель пояснил, что на смежной стороне неизвестные ему граждане Украины, «пиджаки», обратились к нему с просьбой переместить груз через таможенную границу, поскольку они за последний день не смогли переместить его на территорию Украины. Поэтому водитель, решив «подзаработать», поместил груз в транспортное средство, которым управлял, и предпринял попытку переместить его через таможенную границу.
Специалисты Закарпатской таможни ГФС отмечают, что для перемещения обнаруженного товара необходимо было привлечь около 50 граждан и от 8 до 10 транспортных средств.
Водителя обязали предоставить письменное объяснение, а обнаруженный товар прошел идентификацию. Принимаются меры по внедрению протокола о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины.
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