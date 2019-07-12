0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Закарпатская ГФС изъяла китайский товар на сумму 1,5 млн грн

Закарпатская ГФС изъяла китайский товар на сумму 1,5 млн грн

16 июля 2019 года на посту Закарпатской таможни транспортное средство с грузом стоимостью 10 580 евро пыталось провезти товары на 1,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Товар, заявленный как «косилки тракторные», следовал от итальянского предприятия в Одессу. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни обнаружили незаявленные в товаросопроводительных документах 948 кг одежды из Китая (женские платья – 739, мужские свитера – 209 кг), а также 10 коробок с запчастями, весом 413 кг. Общий вес обнаруженного товара – 1 тонна 361 кг и ориентировочная стоимость – 1,5 млн грн.

Водитель пояснил, что на смежной стороне неизвестные ему граждане Украины, «пиджаки», обратились к нему с просьбой переместить груз через таможенную границу, поскольку они за последний день не смогли переместить его на территорию Украины. Поэтому водитель, решив «подзаработать», поместил груз в транспортное средство, которым управлял, и предпринял попытку переместить его через таможенную границу.

Специалисты Закарпатской таможни ГФС отмечают, что для перемещения обнаруженного товара необходимо было привлечь около 50 граждан и от 8 до 10 транспортных средств.

Водителя обязали предоставить письменное объяснение, а обнаруженный товар прошел идентификацию. Принимаются меры по внедрению протокола о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.