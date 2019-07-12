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В Украине на одну вакансию приходится трое безработных - Госстат (таблица)

В Украине на одну вакансию приходится трое безработных - Госстат (таблица)

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине зарегистрировано 287,1 тыс. безработных, что на 13,8 тыс. меньше, чем месяц назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За месяц лета в Украине уменьшилось количество вакансий. По состоянию на 1 июля насчитывается 93,2 тысячи вакансий, что на 3000 меньше, чем 1 июня. В среднем на одну вакансию претендуют три человека.


Таблица: ukrstat.gov.ua

Среди безработных насчитывается

  • женщин – 165,4 человека,
  • Мужчин – 121,7.

Отсутствие работы характерно больше для городского населения, а не для сельского (167,7 и 119,4 тысячи человек соответственно).


Таблица: ukrstat.gov.ua

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По материалам Finance.UA
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