В Украине на одну вакансию приходится трое безработных - Госстат (таблица)

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По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине зарегистрировано 287,1 тыс. безработных, что на 13,8 тыс. меньше, чем месяц назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
За месяц лета в Украине уменьшилось количество вакансий. По состоянию на 1 июля насчитывается 93,2 тысячи вакансий, что на 3000 меньше, чем 1 июня. В среднем на одну вакансию претендуют три человека.
Таблица: ukrstat.gov.ua
Среди безработных насчитывается
Отсутствие работы характерно больше для городского населения, а не для сельского (167,7 и 119,4 тысячи человек соответственно).
Таблица: ukrstat.gov.ua
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