Продажа имущества банкротов через э-аукционы в ближайшее время не заработает - Нефедов

Продажи имущества банкротов через электронные аукционы в ближайшее время не будет, поскольку Министерство юстиции не разработало порядок продажи такого имущества.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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“Вы знаете, что уже совсем скоро должна стартовать продажа имущества банкротов через электронные аукционы. Сразу спойлер – не стартует. Расскажу почему. Сейчас истекает срок подготовки проекта функционирования электронной системы по продаже имущества банкротов, который должно принять правительство. Минюст как ответственный за формирование и реализацию политики должен был подготовить этот документ”, – пишет Нефедов.

По его словам, правительство и весь рынок ждет понятных, прозрачных правил реализации имущества должников через электронные торги, гарантий возврата денег кредиторов, роста позиций Украины в рейтинге Doing Business и, возможно, даже снижения кредитных ставок в банках.

“Ждет, но не дождется, потому что Минюст завалил процесс разработки порядка продажи имущества банкротов. Минэкономразвития и профильные ассоциации направили в Минюст предложения с требованиями к администратору системы и техническими условиями, потому что очевидно только одна двухуровневая система аукционов сейчас имеет достаточный опыт их проведения – это Прозорро.Продажи, и следует это учитывать”, – отмечает руководитель ведомства.

Нефедов утверждает, что в проекте правительственного постановления, размещенном на сайте Минюста, не прописан порядок проведения аукционов по продаже имущества банкротов, поэтому администратор торгов сможет применять различные процедуры для разных участников по своему усмотрению.

“Хотя увидеть проект постановления было не так просто, его, наконец-то, удалось найти на сайте Минюста (причем советую искать в гугле по ключевым словам, так спрятали его хорошо). Большинство норм скопировано из Кодекса – “за все хорошее, против всего плохого”. Но потом. Вот например: отсутствует порядок проведения аукционов. Отсутствуют положения, регламентирующие, каким образом должен проводиться аукцион на повышение цены или аукцион на понижение цены. Определение процедур возложено на уровень самого администратора и его внутренний документ – регламент администратора. То есть, согласно этому проекту, администратор системы будет иметь возможность сам определять порядок, менять правила игры, применять различные процедуры для разных участников и т.д.”, – подытоживает Нефедов.