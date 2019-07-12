В июне СГ "ТАС" привлекла 149,36 млн грн платежей

Страховая группа «ТАС» подвела итоги своей деятельности за июнь. Итак, в течение первого летнего месяца страховщиком было привлечено 149,36 млн грн платежей, что на 40,6% превышает объем поступлений за первый летний месяц прошлого года.

Почти треть собранных в июне текущего года страховых премий – 31,48% – пришлись на полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, по которым было привлечено 47,02 млн грн платежей – на 20,1% больше, чем на протяжении шестого месяца прошлого года. В то же время доля КАСКО в портфеле поступлений компании по результатам июня составила 25,47%: по договорам страхования наземного транспорта было собрано 38,05 млн грн платежей – это на 80,4% больше, чем за отчетный период 2018 года. По полисам «Зеленая карта» Страховая группа «ТАС» в июне привлекла залучила 32,61 млн грн платежей, что составляет 21,83% от общего объема поступлений компании на месяц и на 42,4% превышает аналогичный показатель за июнь прошлого года.

По договорам страхования имущества на протяжении первого летнего месяца было собрано 4,65 млн грн платежей, что на 21,1% больше, чем в июне 2018 года. В то же время по договорам добровольного медицинского страхования было привлечено 3,39 млн грн премий – на 46,6% больше, чем за указанный период прошлого года. По другим договорам страхования СГ «ТАС» в июне собрала 23,64 млн грн платежей.

Объем страховых выплат компании за первый месяц лета составил 44,57 млн грн. В частности по полисам ОСГПО в июне Страховая группа «ТАС» возместила пострадавшим 18,54 млн грн, что составляет 41,59% от общего объема выплат страховщика за отчетный период и на 16,3% превышает аналогичный показатель за соответствующий месяц 2018 года. Более четверти всех выплат страховщика по итогам июня – 27,26% – пришлись на договоры КАСКО, по которым было возмещено 12,15 млн грн – это на 49,9% больше, чем в июне прошлого года. По полисам «Зеленая карта» СГ «ТАС» на протяжении первого летнего месяца возместила 7,16 млн грн, что составляет 16,06% от общей суммы выплат страховика за месяц. Доля ДМС в портфеле выплат компании по итогам июня составила 9,83% – по договорам добровольного медицинского страхования было возмещено 4,38 млн грн. По другим договорам страхования Страховая группа «ТАС» в июне выплатила 2,34 млн грн.