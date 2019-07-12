Области-лидеры по темпам роста экономики по итогам 2018 года (таблица)

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В Украине по итогам 2018 года 16 областей и город Киев вышли на объемы производства больше, чем в 2013 году.
Об этом сообщил экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец в Facebook.
“Обновил данные по темпам роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах в разрезе административно-территориальных единиц за 2014-2018 год”, – написал Владимир Компаниец.
Лидерами являются:
1. Житомирская +19,11% в сопоставимых ценах к 2013 году;
2. Винницкая +17,16%;
3. Волынская +13,40%;
4. Киевская +10,02%;
5. Тернопольская +7,37%.
Аутсайдеры
25. Луганская -70,94%;
24. Донецкая -60,85%;
23. Днепропетровская -11,57%;
22. Полтавская -9,34%;
21. Харьковская -2,36%.
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