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В Киеве 10 тыс. предприятий повысили зарплату сотрудникам

В Киеве 10 тыс. предприятий повысили зарплату сотрудникам

В течение I полугодия 2019 года 10749 столичных предприятий повысили уровень заработной платы своим работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

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С 1 января 2019 г. размер минимальной заработной платы в Украине составляет 4173 гривны.

“Главное управление ГФС в г. Киеве постоянно проводит работу с предприятиями, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, наращивают объемы производства, получают значительные прибыли, проводят движение средств на расчетных счетах, при этом минимизируют заработную плату и перечисляют налог на доходы физических лиц в бюджет в незначительных размерах”, – говорится в сообщении.

За счет проведенной индивидуально-разъяснительной работы с субъектами хозяйствования:

  • в течение января – июня 2019 г. в Киеве повысили уровень заработной платы 10749 предприятий,
  • дополнительно в бюджет поступило почти 37 млн ​​гривен налога на доходы физических лиц.

Штрафы за неуплату налога на доходы физических лиц.

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, – в размере 20% погашенной суммы налогового долга.
  • по истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства начисляется пеня.
По материалам Finance.UA
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