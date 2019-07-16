В Киеве 10 тыс. предприятий повысили зарплату сотрудникам

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В течение I полугодия 2019 года 10749 столичных предприятий повысили уровень заработной платы своим работникам.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.
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С 1 января 2019 г. размер минимальной заработной платы в Украине составляет 4173 гривны.
“Главное управление ГФС в г. Киеве постоянно проводит работу с предприятиями, которые осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, наращивают объемы производства, получают значительные прибыли, проводят движение средств на расчетных счетах, при этом минимизируют заработную плату и перечисляют налог на доходы физических лиц в бюджет в незначительных размерах”, – говорится в сообщении.
За счет проведенной индивидуально-разъяснительной работы с субъектами хозяйствования:
Штрафы за неуплату налога на доходы физических лиц.
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