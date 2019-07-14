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Хакеры научились перехватывать медиафайлы в Telegram и WhatsApp

Хакеры научились перехватывать медиафайлы в Telegram и WhatsApp

Личные фотографии и видео, корпоративные документы, счета и голосовые заметки в WhatsApp и Telegram могут попасть в руки злоумышленникам.

Об этом сообщается на официальном сайте компании Symantec.

Новое исследование Symantec выявило опасную уязвимость Media File Jacking, которая затрагивает мессенджеры WhatsApp и Telegram для Android.

Недостаток безопасности влияет на WhatsApp для Android по умолчанию и Telegram для Android, если включены определенные функции. Это происходит по прошествии времени между моментом, когда мультимедийные файлы, полученные через приложения, записываются на диск, и когда они загружаются в пользовательский интерфейс чата приложений для пользовательского использования.

Этот критический промежуток времени предоставляет злоумышленникам возможность вмешиваться и манипулировать медиафайлами без ведома пользователя.

«То, что мы обнаружили в исследовании Media File Jacking, показывает, что злоумышленники могут успешно манипулировать медиафайлами, используя преимущества логических недостатков в приложениях, которые возникают до и/или после шифрования содержимого при передаче», — подчеркивают эксперты

Telegram и WhatsApp сохраняют полученные изображения либо во внутреннее хранилище самого мессенджера, либо во внешний раздел памяти. Последний и становится источником утечки пользовательских файлов. При получении доступа к внешнему хранилищу с помощью вредоносных программ хакеры получают возможность редактирования или замены файлов пользователя.

По данным источника, представители WhatsApp уже сообщили о закрытии уязвимости с актуальной версии мессенджера. Разработчики Telegram ситуацию не прокомментировали.

По материалам НВ
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