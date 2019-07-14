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В Китае закрыли майнинговую ферму из-за краж электричества

В Китае закрыли майнинговую ферму из-за краж электричества

Полиция закрыла крупную майнинговую ферму и конфисковала 4000 устройств в Чжэньцзяне, что в восточной китайской провинции Цзянсу. Причиной стала кража электричества на 20 млн юаней ($3 млн), крупнейшая в истории региона и одна из самых крупных во всей стране.

Об этом сообщает The Guardian.

Следователи считают, что в краже, о которой сообщил местный поставщик электроэнергии, участвовали порядка 20 человек. Известно, что правоохранители уже применили принудительные меры, однако не уточняется, идет ли речь об арестах.

По материалам Forklog
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