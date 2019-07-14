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Американский производитель микропроцессоров для электронных устройств Qualcomm представил новое поколение чипсетов для смартфонов Snapdragon 855+. Процессор должны установить на грядущие флагманы Samsung Galaxy Note 10, Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Калифорнийская компания Qualcomm является одним из главных производителей процессоров для мобильных устройств. Чипы серии Snapdragon устанавливают на флагманские смарфоны многих брендов, включая iPhone (пока представители Qualcomm не начали судиться с Apple из-за воровства патентов).
На днях Qualcomm представила новое поколение процессора Snapdragon 855+, который стал еще более производительным и задал новый стандарт индустрии. Как пишет издание Droid-life, новый чипсет Snapdragon 855 с индексом Plus является доработанной версией микропроцессора Snapdragon 855, который представили в конце прошлого года.
Сообщается, что тактовая частота центрального процессора увеличилась с 2,84 ГГц до 2,96 ГГц, а производительность графического процессора улучшили на 15%, в сравнении с предыдущим поколением.
Как и модель 855, Snapdragon 855+ произведен по 7-нм технологии и может поддерживать новый стандарт мобильного покрытия 5G.
Ожидается, что этим процессором укомплектуют грядущие флагманские модели смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также Samsung Galaxy Note 10.
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