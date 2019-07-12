Высший антикоррупционный суд получит 3,5 тысячи дел на рассмотрение

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Высший антикоррупционный суд, который начнет работать с 5 сентября, получит на рассмотрение более 3,5 тысячи дел. На рассмотрение одного понадобится не менее года.
Об этом заявила судья Высшего антикоррупционного суда Леся Федорак.
«Дела, которые нам поступят, будут рассматривать в целом 7 коллегий. То есть, на каждую из них – около 500 дел. Чтобы провести только подготовительное заседание для каждого из них нужно будет не менее пяти месяцев. Чтобы провести второе заседание для рассмотрения по существу сложного объемного дела понадобится еще полгода», – отметила Федорак.
По ее словам, судьи Высшего антикоррупционного суда не боятся количества дел и готовы работать круглосуточно. Впрочем, для их эффективной работы нужны законы, часть из которых должна начать действовать одновременно с судом – с 5 сентября. Наиболее актуальным, по мнению судьи, является вопрос подсудности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При поступлении в вузы будут требовать обязательное знание английского языкаВчера, 17:40 - 1796 35
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 4738 22
Закон о языке вступил в силу: кого и на сколько смогут штрафовать3 ч. назад - 2523 17
Украина наращивает дефицит внешней торговли4 ч. назад - 532 11
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуВчера, 15:20 - 835 6
Украинцы стали жертвами новой схемы мошенниковВчера, 19:55 - 8058 2
Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евроВчера, 18:31 - 4840 4
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 4738 22
Названы главные риски политики "дешевого доллара" для УкраиныВчера, 21:01 - 4028
Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границей5 ч. назад - 3228
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуВчера, 15:20 - 836 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Позавчера, 15:26 - 1288
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1490
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3560
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 693