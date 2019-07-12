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Высший антикоррупционный суд получит 3,5 тысячи дел на рассмотрение

Высший антикоррупционный суд получит 3,5 тысячи дел на рассмотрение

Высший антикоррупционный суд, который начнет работать с 5 сентября, получит на рассмотрение более 3,5 тысячи дел. На рассмотрение одного понадобится не менее года.

Об этом заявила судья Высшего антикоррупционного суда Леся Федорак.

«Дела, которые нам поступят, будут рассматривать в целом 7 коллегий. То есть, на каждую из них – около 500 дел. Чтобы провести только подготовительное заседание для каждого из них нужно будет не менее пяти месяцев. Чтобы провести второе заседание для рассмотрения по существу сложного объемного дела понадобится еще полгода», – отметила Федорак.

По ее словам, судьи Высшего антикоррупционного суда не боятся количества дел и готовы работать круглосуточно. Впрочем, для их эффективной работы нужны законы, часть из которых должна начать действовать одновременно с судом – с 5 сентября. Наиболее актуальным, по мнению судьи, является вопрос подсудности.

По материалам hromadske.tv
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