Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится с августа, - глава НКРЭКУ

С 1 августа 2019 г. произойдет снижение стоимости электроэнергии для небытовых потребителей.

Об этом в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по ТЭК заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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По ее словам, снижение цены произойдет вследствие пересмотра тарифа оператора системы передачи (ОСП), утвержденого комитетом 12 июля.

“После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работая в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка”, – отметила Кривенко, добавив, что цена, сложившаяся на рынке электроэнергии, является самой низкой в Европе.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии”. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.