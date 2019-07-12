Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится с августа, - глава НКРЭКУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 1 августа 2019 г. произойдет снижение стоимости электроэнергии для небытовых потребителей.
Об этом в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по ТЭК заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.
Читайте также: В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июле
По ее словам, снижение цены произойдет вследствие пересмотра тарифа оператора системы передачи (ОСП), утвержденого комитетом 12 июля.
“После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работая в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка”, – отметила Кривенко, добавив, что цена, сложившаяся на рынке электроэнергии, является самой низкой в Европе.
Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии”. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
При поступлении в вузы будут требовать обязательное знание английского языкаВчера, 17:40 - 1796 35
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 4738 22
Закон о языке вступил в силу: кого и на сколько смогут штрафовать3 ч. назад - 2523 17
Украина наращивает дефицит внешней торговли4 ч. назад - 532 11
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуВчера, 15:20 - 835 6
Украинцы стали жертвами новой схемы мошенниковВчера, 19:55 - 8058 2
Кража монет из фонтана стоила туристу 550 евроВчера, 18:31 - 4840 4
ВБ: Необходимо остановить повышение зарплат в УкраинеВчера, 14:45 - 4738 22
Названы главные риски политики "дешевого доллара" для УкраиныВчера, 21:01 - 4028
Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границей5 ч. назад - 3228
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицуВчера, 15:20 - 828 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Позавчера, 15:26 - 1285
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1488
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3556
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 693