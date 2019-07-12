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Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится с августа, - глава НКРЭКУ

Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится с августа, - глава НКРЭКУ

С 1 августа 2019 г. произойдет снижение стоимости электроэнергии для небытовых потребителей.

Об этом в ходе круглого стола в комитете Верховной Рады по ТЭК заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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По ее словам, снижение цены произойдет вследствие пересмотра тарифа оператора системы передачи (ОСП), утвержденого комитетом 12 июля.

“После старта работы нового рынка электроэнергии энергосистема, работая в штатном режиме, перерывов в энергопоставке не происходило, потребители не заметили ухудшения качества поставки. При этом заработали все сегменты нового рынка”, – отметила Кривенко, добавив, что цена, сложившаяся на рынке электроэнергии, является самой низкой в Европе.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “О рынке электрической энергии”. Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

По материалам Обозреватель
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