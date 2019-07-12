В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июле

В июле Укрэнерго будет выставлять счета на свои услуги по тарифу, который действовал до 1 июля 2019 г., ввиду временного прекращения в судебном порядке действия постановлений НКРЭКУ от 07.06.2019 №954 и №955 об установлении тарифов ГП «НЭК «Укренрего» на второе полугодие 2019 г., в июле 2019 г.

Об этом сообщается на сайте Укрэнерго.

В платежках появится новая графа «Рекомендовано к уплате»:

счет будет выставляться по новым тарифам на II полугодие 2019 г., утвержденным постановлениями НКРЭКУ .

. Укрэнерго рекомендует оплачивать счета за свои услуги именно по этим тарифам.

Для чего это необходимо:

Это позволит обеспечить выполнение функций, возложенных на Укрэнерго в новом рынке электроэнергии, а соответственно – поддерживать операционную безопасность энергосистемы.

Укрэнерго сможет в полном объеме выполнять свои спецобязательства, в которые входит и плата Гарантированному покупателю разницы между рыночной ценой электроэнергии из ВИЭ и «зеленым» тарифом, и закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях.

Отмечается, что нацкомпания обжалует приостановке действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня 2019 г. №954 и №955 в Апелляционном суде. В том случае, если апелляционную жалобу суд не удовлетворит, контрагентам, которые платили по единому тарифу (установленному НКРЭКУ от 12 декабря 2018 г. №1905), в компании проведут перерасчет оплат за услуги в июле 2019 г. согласно постановлениям №954 и №955.