По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (37,396 млн и 30,338 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 30), максимальный курс продажи доллара 26,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,92-25,93 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму более 67,734 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,9300 – 20 00025,9300 – 5 00025,9200 – 2 22225,9200 – 10 00025,9000 – 55 00025,9000 – 15 00025,9000 – 90 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,8800 – 6 800

25,9000 – 25 000

25,9100 – 21 000

25,9200 – 20 000

25,9200 – 8 000

25,9200 – 15 000

25,9200 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,9431 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,8899 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.