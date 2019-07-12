Руководителя таможенного поста задержали за "откаты" на растаможке автомобилей

Руководитель одного из таможенных постов Государственной фискальной службы подозревается в получении «откатов» при таможенном оформлении транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Так, следователи ГБР задержали руководителя одного из таможенных постов ГФС в Винницкой области при получении неправомерной выгоды.

По предварительной информации, подозреваемый наладил схему получения “откатов” при таможенном оформлении транспортных средств. За каждую оформленную таможенную декларацию он получал 500 гривен неправомерной выгоды. В течение первого полугодия 2019 года налоговик получил “откатов” на общую сумму более 300 тысяч гривен.

При получении очередной суммы средств, как отмечается, был задержан.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, в сочетании с вымогательством такой выгоды).

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.