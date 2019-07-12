Банк "Киевская Русь" продает свой бывший офис на Подоле почти за 60 миллионов гривен

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Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе ОАО “Банк “Киевская Русь”, расположенное на улице Хорива, 11-А, недалеко от станции метро “Контрактовая площадь” в столице.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Так, на торги выставят помещения общей площадью 1403,2 квадратных метра и более 1100 единиц основных средств, говорится в сообщении.
Торги стартуют 25 июля в 09:42 и состоятся по голландской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.
Начальная цена лота – 58,45 млн грн.
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