Банк "Киевская Русь" продает свой бывший офис на Подоле почти за 60 миллионов гривен

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе ОАО “Банк “Киевская Русь”, расположенное на улице Хорива, 11-А, недалеко от станции метро “Контрактовая площадь” в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, на торги выставят помещения общей площадью 1403,2 квадратных метра и более 1100 единиц основных средств, говорится в сообщении.

Торги стартуют 25 июля в 09:42 и состоятся по голландской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота – 58,45 млн грн.