Инфляция остается выше прогноза Нацбанка

Июньская дефляция не смогла опустить инфляцию к уровню, который прогнозировал НБУ.

«В июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 9% с 9,6% в мае. В месячном измерении цены снизились на 0,5%. Фактический показатель инфляции остался выше прогноза, опубликованного в “Инфляционном отчете” в апреле», – говорится в сообщении НБУ.

Хотя отклонение от прогноза существенно сократилось по сравнению с маем благодаря ожидаемому исчерпанию влияния неблагоприятных факторов предложения, подчеркивают в Нацбанке.

Темпы роста базового ИПЦ соответствовали апрельскому прогнозу и оставались сравнительно высокими из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат.

«Базовая инфляция в июне осталась на уровне 7,4% г/г. Жесткая монетарная политика продолжала быть весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в том числе через канал обменного курса. Благодаря укреплению гривны в течение первого полугодия как к доллару США, так и корзине валют стран – торговых партнеров Украины продолжалось замедление роста цен на непродовольственные товары (до 2% г/г)», – подсчитали в НБУ.

В апрельском инфляционном отчете говорилось, что инфляция снизится до 6,3% к концу этого года и достигнет целевого диапазона уже в начале следующего года, а среднесрочного целевого уровня в 5% – в конце 2020 года. Согласно опубликованному графику, в июне среднегодовая инфляция должна была находиться на уровне 8%.