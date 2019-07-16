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Подакцизные товары за год подорожали максимум на 23,5% - статистика

Подакцизные товары за год подорожали максимум на 23,5% - статистика

С июня 2018 года по июнь 2019 года подакцизные товары отечественного производства подорожали от 9,5% до 23,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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С июня 2018 года по июнь 2019 года подорожали:

  • пиво отечественного производства – на 14,06% (до 16,55 грн за 0,5 л);
  • вина столовые – на 9,5% (до 66,15 грн за 0,75 л);
  • водка – на 11,6% (до 91,46 грн за 0,5 л).

Табачные изделия подорожали больше:

  • сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2019 года в среднем по Украине продавались по 32,16 грн за пачку, что на 22,19% дороже, чем годом ранее,
  • без фильтра – по 27,76 грн за пачку, дороже на 20,7%.
По материалам Finance.UA
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