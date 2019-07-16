Подакцизные товары за год подорожали максимум на 23,5% - статистика

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С июня 2018 года по июнь 2019 года подакцизные товары отечественного производства подорожали от 9,5% до 23,5%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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С июня 2018 года по июнь 2019 года подорожали:
Табачные изделия подорожали больше:
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