Подакцизные товары за год подорожали максимум на 23,5% - статистика

С июня 2018 года по июнь 2019 года подакцизные товары отечественного производства подорожали от 9,5% до 23,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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С июня 2018 года по июнь 2019 года подорожали:

пиво отечественного производства – на 14,06% (до 16,55 грн за 0,5 л);

вина столовые – на 9,5% (до 66,15 грн за 0,75 л);

водка – на 11,6% (до 91,46 грн за 0,5 л).

Табачные изделия подорожали больше: