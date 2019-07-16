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За полгода Минсоцполитики назначило субсидий наличными почти на 15 млрд грн

За полгода Минсоцполитики назначило субсидий наличными почти на 15 млрд грн

На протяжении января-июня текущего года Министерство социальной политики назначило субсидий в наличной форме на общую сумму около 15 млрд грн.

Об этом сообщил генеральный директор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко в ответе на запрос УНН.

По его данным, общая сумма назначенных за январь-июнь 2019 г. субсидий в денежной форме составляет более 4,9 млрд грн.

По состоянию на 1 июля Минсоцполитики перечислило Пенсионному фонду Украины и АО “Ощадбанк” для выплаты субсидий получателям в денежной наличной форме средства в сумме 13,9 млрд грн, а на счет Минсоцполитики, открытый в АО “Ощадбанк”, для выплаты субсидий населению в денежной безналичной форме – около 0,7 млрд грн. грн.

Процедура финансирования жилищных субсидий за июнь 2019 г. пока продолжается.

По материалам УНН
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