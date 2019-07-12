Вкладчикам проблемных банков вернут деньги- - решение суда

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Вкладчикам проблемных банков не имеют права отказывать в компенсациях, если им перечислили средства вплотную к дате введения в финучреждении временной администрации. Даже если деньги поступили за сутки до ее появления.
Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда в ходе рассмотрения дела №814/4112/15.
Она потребовала от Фонда гарантирования вкладов физлиц включить человека в список пострадавших вкладчиков, и выплатить ему возмещение до 200 тыс. грн. Поскольку суд не увидел никакой разницы между вкладчиками, у которых средства находились на счетах, и теми, которым их перечислили. Даже в последний момент. Главное — что перечисление состоялось до временной администрации.
История касалась вкладчика банка «Киевская Русь», который получил средства на счет 19 марта 2015 года. А временная администрация в финучреждение была введена 20 марта, то есть на следующий день.
«В соответствии со статьей 1062 Гражданского кодекса Украины, на счет по банковскому вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от другого лица, если договором банковского вклада не предусмотрено иное. При этом считается, что вкладчик согласился на получение денежных средств от другого лица, предоставив ей необходимые данные о счете по вкладу. То есть законодательство не предусматривает ограничений для признания лица вкладчиком банка в случаях перечисления средств в пользу другим лицом», — говорится в правовой позиции БП-ВС.
Историй с перечислениями денег в последний момент — очень много. Юристы говорят, что в Фонде гарантирования почти всегда стараются не платить компенсаций в подобных случаях. Ставя себя выше закона. В котором говорится, что на возмещение имеют права все вкладчики, у которых были средства на счетах до введения временной администрации. Неважно за сколько дней до ее появления — за 1 или за 101.
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