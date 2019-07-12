Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн (инфографика)

По состоянию на 1 июля, средняя пенсия в Украине составила 3005,96 грн.

Об этом сообщила пресс-служба фонда на странице в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, 1 июля в Украине:

насчитывалось 11,3 млн пенсионеров,

Средняя пенсия составила 3005,96 грн.

На выплаты направлено 18,8 млрд грн.

Справка Finance.ua