0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн (инфографика)

Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн (инфографика)

По состоянию на 1 июля, средняя пенсия в Украине составила 3005,96 грн.

Об этом сообщила пресс-служба фонда на странице в Facebook.

  • По данным Пенсионного фонда, 1 июля в Украине:
  • насчитывалось 11,3 млн пенсионеров,
  • Средняя пенсия составила 3005,96 грн.
  • На выплаты направлено 18,8 млрд грн.

Справка Finance.ua

  • С 1 июля повысились выплаты для лиц с большим трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).
  • Пенсия для лиц с большим производственным стажем составит не менее 2000 грн.
  • С 2000 года по 2019 год средний размер назначенных пенсий вырос примерно в 30 раз – с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.