Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн (инфографика)

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По состоянию на 1 июля, средняя пенсия в Украине составила 3005,96 грн.
Об этом сообщила пресс-служба фонда на странице в Facebook.
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