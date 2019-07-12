Украинцам компенсируют ущерб за жилье, разрушенное во время боевых действий

Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины, смогут получить от государства денежную компенсацию.

Соответствующее решение принято по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на заседании правительства 10 июля 2019 года.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный ее размер – 300 тыс. гривен.

В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 1 июня 2019 г. в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны МВОТ.